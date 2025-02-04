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В Екатеринбурге продолжают искать грабителя банка

В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя, вынесшего из банка 7 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Розыск грабителя, вынесшего из банка в Екатеринбурге более 7 миллионов рублей, продолжается, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Розыск продолжается», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ПАО «Совкомбанк» подтвердили РИА Новости, что ограбление случилось в отделении их банка. «В результате разбойного нападения пострадавших нет, отделение банка работает в обычном режиме. Детали раскрывать не можем в связи с тайной следствия», — заявили в финорганизации.

По данным ГУМВД РФ по региону, вечером 31 января неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте — доллары, евро, юани и дирхамы, однако точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, еще устанавливается, отмечали в главке. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Как ранее сообщал журналистам Горелых, подозреваемый находился в служебном помещении банка меньше трех минут, а наряд ЧОП прибыл на место происшествия, когда налетчик уже сбежал с награбленным.