Этническая рознь или возмездие за кражу: Украинский бомж скончался после избиения в Словакии

Ранее в Москве задержали бездомного, который оказался разыскиваемым миллиардером. В декабре 2024 года полиция остановила мужчину для проверки документов. Тот сообщил, что является бездомным и участником СВО. В результате выяснилось, что задержанным оказался миллиардер и бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин.