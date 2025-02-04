Ковбойский револьвер Smith & Wesson 3 1872 года изъяли у жителя Ингушетии

«Отделом дознания МО МВД России “Сунженский” в отношении владельца изъятого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ», — сообщает отдел полиции.
У владельца также нашли один патрон к раритетному револьверу. Пока расследуется дело незаконном приобретении и хранении оружия, гражданин будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции напомнили, что при добровольной сдаче оружия россияне получат вознаграждение и не будут преследоваться по уголовной статье.
Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ вскрыла более 100 подпольных оружейников по всей России. Операцию силовики провели в 40 регионах страны.