Ковбойский револьвер Smith & Wesson 3 1872 года изъяли у жителя Ингушетии

У владельца также нашли один патрон к раритетному револьверу. Пока расследуется дело незаконном приобретении и хранении оружия, гражданин будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции напомнили, что при добровольной сдаче оружия россияне получат вознаграждение и не будут преследоваться по уголовной статье.