В Таллине неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina

В экстренные службы поступил вызов утром, и спасатели с полицией уже провели первичные следственные мероприятия. По предварительным данным, причиной может быть преднамеренный поджог. Согласно предварительной оценке владельца заведения, ущерб составляет более 18 тысяч евро.