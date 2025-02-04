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В Таллине неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina

Ущерб превышает 18 тысяч евро.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кунда (уезд Ляэне-Вирумаа) произошел пожар на складе, где хранилось имущество ресторана украинской кухни Faina Ukraina.

Полиция рассматривает возможность поджога как одну из версий происшествия, сообщает портал Delfi.

В экстренные службы поступил вызов утром, и спасатели с полицией уже провели первичные следственные мероприятия. По предварительным данным, причиной может быть преднамеренный поджог. Согласно предварительной оценке владельца заведения, ущерб составляет более 18 тысяч евро.

Это происшествие стало вторым инцидентом в Эстонии за короткий промежуток времени: ранее, 31 января, неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraina в Таллине. МВД Эстонии воздержалось от комментариев по поводу инцидента, отметив чувствительность вопроса, связанного с Украиной.

В минувшие выходные в Москве загорелся склад, площадь возгорания составила 150 кв. метров.