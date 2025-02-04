Сторонника запрещенной организации заключили под стражу в Тулуне

В Тулуне заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Это уже четвертый фигурант по уголовному делу в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Его подельники уже привлечены к ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.