Сторонника запрещенной организации заключили под стражу в Тулуне

В Тулуне заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Это уже четвертый фигурант по уголовному делу в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Его подельники уже привлечены к ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.
— По версии следствия, в период с января 2022 года по январь текущего года соучастники, находясь в городе Тулуне, имея связи в криминальной сфере, принимали активное участие в деятельности запрещенной организации, — отмечают в ведомстве. — Мужчины проводили среди лиц, склонных к совершению преступлений, личные беседы, разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия.
По местам жительства мужчин проведены обыски.
Преступление выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудниками регионального ГУФСИН.
Напомним, полицейский больше двух километров проехал, держась за дверь «Лексуса», чтобы остановить пьяного лихача. Офицера и его напарника поблагодарили за поступок.