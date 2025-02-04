Житель Иркутской области получил 2,5 года колонии за оправдание терроризма

Жителя Иркутской области приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, за публичное оправдание терроризма в соцсетях.
Как сообщают во 2-м Восточном окружном военном суде, противник специальной операции, осознавая, что совершает преступление, размещал в сети сообщения с призывом насильственных действий против граждан России. А также выражал мнение о необходимости оказания помощи Вооруженным Силам Украины.
Также осужденный обязан выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Его лишили воинского звания «старший лейтенант» и специальных званий «капитан юстиции» и «майор внутренней службы». В ближайшие 4 года для него действует запрет на переписки в мессенджерах.
Напомним, сторонника запрещенной организации заключили под стражу в Тулуне.