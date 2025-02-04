Житель Иркутской области получил 2,5 года колонии за оправдание терроризма

Также осужденный обязан выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Его лишили воинского звания «старший лейтенант» и специальных званий «капитан юстиции» и «майор внутренней службы». В ближайшие 4 года для него действует запрет на переписки в мессенджерах.