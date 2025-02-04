Отчима подозревают в убийстве пропавшего под Калининградом семилетнего мальчика

«Следственная группа вместе с криминалистами выехала к месту сокрытия тела ребёнка», — сообщает пресс-служба СУ СК.
Допрос отчима пропавшего в Черняховске мальчика. Видео © t.me/su_skr39.
В ведомстве уточнили, что мать мальчика не принимала участие в преступлении. О других подробностях произошедшего не сообщается.
Напомним, ребёнок ушёл из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Мама заявила о пропаже сына утром 3 февраля, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Мальчика ищут сотрудники полиции, кинологи и волонтёры.