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В Калининградской области задержали отчима пропавшего семилетнего мальчика

В поисках ребёнка участвовали полицейские и волонтёры.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика, информирует СК РФ по Калининградской области.

Ребёнок пропал вечером 2 февраля. Инцидент случился в городе Черняховске Калининградской области. В ведомстве заявляли, что мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями. В полицию утром 3 февраля обратилась мать мальчика.

По подозрению в убийстве несовершеннолетнего задержан его отчим.

«По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала. К месту сокрытия тела ребёнка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР», — говорится в сообщении СК в Telegram.

В поисках ребёнка участвовали полицейские, в том числе кинологи, а также волонтёры.

Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве матери и двух детей.