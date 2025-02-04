Владельца торговых точек в Хабаровске задержали за перевозку наркотиков

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, следственным органом отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации и по ч.3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».