Владельца торговых точек в Хабаровске задержали за перевозку наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что 60-летний житель краевого центра приобрел у неустановленных лиц в Амурской области крупную партию наркотического вещества и на автомобиле перевозит ее в г. Хабаровск, сообщает ИА AmurMedia.
В результате проведения оперативных мероприятий эти данные подтвердились.
На въезде в краевой центр сотрудники Госавтоинспекции городской полиции попытались остановить злоумышленника, но мужчина проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, набирая скорость. В этот момент подозреваемый, заметив преследование патрульными автомобилями, выбросил из окна своего транспортного средства стеклянную банку с наркотическим веществом весом около 450 граммов. В результате непродолжительной погони полицейские заблокировали дальнейшее движение нарушителя. После остановки автомашины оперативники совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого.
Кроме того, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного. На территории частного домовладения во дворе в бетономешалке были изъяты 11 шприцев с гашишным маслом общим весом более 85 граммов.
Установлено, что подозреваемый является владельцем продуктовых торговых точек. Несколько лет назад он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ и подделку документов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, следственным органом отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации и по ч.3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли задержанного к административной ответственности за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.