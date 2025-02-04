Расследование об отравлении 61 человека завершено в Приморье

Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора кафе «М-Бургер» Ларисы Музыки. Она обвиняется в подделке официального документа, предоставляющего права. В заведении также нарушены санитарно-эпидемиологические правила. Именно эти причины привели к массовому отравлению. В адрес директоры кафе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ и части 1 статьи 327 УК РФ.
«С 4 по 10 февраля 2024 года в кафе “М-Бургер” в городе Дальнереченске произошло ЧП. Обвиняемая, занимаясь предпринимательской деятельностью в этом заведении, решила сэкономить на продуктах и увеличить прибыль. Она не стала устанавливать сроки годности для продукции и не контролировала качество продуктов, которые поставлялись в кафе», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
В итоге 61 посетитель кафе обратился в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела, чтобы скрыть факт административного правонарушения, связанного с тем, что сотрудники кафе не прошли медицинскую комиссию, подозреваемая предоставила следователю поддельные медицинские книжки с ложной информацией о прохождении медосмотра работниками «М-Бургер».