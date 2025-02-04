Расследование об отравлении 61 человека завершено в Приморье

«С 4 по 10 февраля 2024 года в кафе “М-Бургер” в городе Дальнереченске произошло ЧП. Обвиняемая, занимаясь предпринимательской деятельностью в этом заведении, решила сэкономить на продуктах и увеличить прибыль. Она не стала устанавливать сроки годности для продукции и не контролировала качество продуктов, которые поставлялись в кафе», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.