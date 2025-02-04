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Чужая земля как свой бизнес: аферу с муниципальными участками раскрыли в Хабаровске

Житель Хабаровска присвоил муниципальные земли на 18 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего местного жителя. Он вместе с сообщниками незаконно использовал поддельные документы, чтобы оформить муниципальные земли на подставных лиц. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«С 2020 по 2023 годы группа незаконно регистрировала право собственности на участки в Железнодорожном районе Хабаровска. Общая сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Земли возвращены в муниципальную собственность, имущество обвиняемого арестовано. Дело передано в суд. Двое его знакомых пока остаются под следствием.