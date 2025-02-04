Чужая земля как свой бизнес: аферу с муниципальными участками раскрыли в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего местного жителя. Он вместе с сообщниками незаконно использовал поддельные документы, чтобы оформить муниципальные земли на подставных лиц. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.