Роженицу заразили ВИЧ: появились анализы ребенка

«У ребенка на сегодня отрицательный результат на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Окончательно наличие или отсутствие инфицирования у малыша будет установлено при достижении им возраста 1,5 года. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у всех доноров, чья кровь использовалась для переливания, результаты тестов на ВИЧ были отрицательными. В настоящее время проводится расследование, а также повторное обследование доноров. По итогам проверки будет представлена дополнительная информация», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Tengrinews.kz.