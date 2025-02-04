Роженицу заразили ВИЧ: появились анализы ребенка

По данным областного управления здравоохранения, у женщины, получавшей переливание крови в родильном доме, ВИЧ-инфекция была выявлена при очередном обследовании. Она взята на учет в областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции и получает необходимую медицинскую помощь.
«У ребенка на сегодня отрицательный результат на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Окончательно наличие или отсутствие инфицирования у малыша будет установлено при достижении им возраста 1,5 года. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у всех доноров, чья кровь использовалась для переливания, результаты тестов на ВИЧ были отрицательными. В настоящее время проводится расследование, а также повторное обследование доноров. По итогам проверки будет представлена дополнительная информация», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Tengrinews.kz.
Кроме того, в облздраве отметили, что все реципиенты крови в обязательном порядке проходят обследование на ВИЧ-инфекцию.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в областном перинатальном центре Кызылорды женщине, находившейся в тяжелом состоянии после родов, перелили кровь от 12 доноров. Через месяц у нее выявили ВИЧ-инфекцию.
Позже в кулуарах Мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала ситуацию.
«Случай находится на контроле Министерства здравоохранения. Проводится соответствующее расследование. Говорить о том, что никого не привлекли к ответственности, мы не можем», — заявила министр.
По данному факту департамент полиции Кызылординской области зарегистрировал уголовное дело по статье о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником.