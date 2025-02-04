Пасынок Стаса Намина Роман поменял фамилию после ареста по делу об убийстве

Роман, пасынок известного рок-музыканта Стаса Намина, утратил его фамилию, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, который подтвердил эту информацию, включая документы по делу.
Согласно данным агентства, Роман сменил фамилию уже после своего ареста.
Осенью 2023 года в частном доме в деревне Крюково Подмосковья были найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с признаками насильственной смерти. Роман был задержан по подозрению в совершении этого преступления. Он сам признался в убийстве бабушки, а затем сообщил брату, что также убил его. После этого ему было предъявлено обвинение и он был арестован.
В центре Стаса Намина до этого утверждали, что Роман сам выбрал фамилию мужа своей матери.
Между тем стало известно, что застреливший убийцу Круга лидер ОПГ Осипов женился и взял фамилию супруги.