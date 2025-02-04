Пасынок Стаса Намина Роман поменял фамилию после ареста по делу об убийстве

Осенью 2023 года в частном доме в деревне Крюково Подмосковья были найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с признаками насильственной смерти. Роман был задержан по подозрению в совершении этого преступления. Он сам признался в убийстве бабушки, а затем сообщил брату, что также убил его. После этого ему было предъявлено обвинение и он был арестован.