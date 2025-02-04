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Кинула почти на пять лямов: мошенница обманула автолюбителей через мессенджер в Приморье

В Приморье женщина-автодиллер обманула клиентов почти на пять миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Приморья работала администратором группы в мессенджере по продаже и транспортировке машин из Японии в Россию. С ней связывались клиенты, вот только подозреваемая просила полную предоплату и не выходила на связь, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Так, мужчина связался с автодилером с просьбой доставить для него Toyota Carina. Женщина решила провести аферу и забрать деньги за ТС себе. Поэтому потребовала 100-процентную предоплату суммой 2,9 миллиона рублей.

Человек заплатил, а женщина свои обязательства не выполнила, потратила деньги на собственные нужды. То же самое произошло и со вторым покупателем. Он скинул 1,5 миллиона за Honda Freed, но остался без машины и денег. Пострадавшие написали заявление в полицию, завели уголовное дело.

Обвиняемую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев условно, с испытательным сроком на пять лет.