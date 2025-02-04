Кинула почти на пять лямов: мошенница обманула автолюбителей через мессенджер в Приморье

Человек заплатил, а женщина свои обязательства не выполнила, потратила деньги на собственные нужды. То же самое произошло и со вторым покупателем. Он скинул 1,5 миллиона за Honda Freed, но остался без машины и денег. Пострадавшие написали заявление в полицию, завели уголовное дело.