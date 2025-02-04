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Люди в спешке покидают греческий остров Санторини из-за землетрясений и вулкана

Жители и туристы в панике стремятся покинуть греческий остров Санторини на фоне серии землетрясений и возможного извержения вулкана. В порту Афиниос на острове наблюдаются протяжённые очереди, информирует местное издание Naftemporiki.

Источник: Life.ru

«Из-за постоянной сейсмической активности и страха перед более мощным землетрясением или пробуждением вулкана, люди пытаются выехать с острова на паромах», — отмечается в сообщении.

В последние 48 часов в этом регионе зафиксировано свыше 200 подземных толчков; на Санторини и нескольких других островах Кикладского архипелага в Эгейском море в понедельник были закрыты школы. Гражданам советуют избегать массового скопления людей внутри зданий, а многие жители Санторини провели ночь в автомобилях и палатках на улице из-за опасений разрушений.

Изменение климата на Антарктиде может привести к активизации свыше 100 вулканов, которые в данный момент скрыты под Западно-Антарктическим ледяным щитом. Подробности и прогнозы специалистов читайте в материале Life.ru.