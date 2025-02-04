Люди в спешке покидают греческий остров Санторини из-за землетрясений и вулкана

В последние 48 часов в этом регионе зафиксировано свыше 200 подземных толчков; на Санторини и нескольких других островах Кикладского архипелага в Эгейском море в понедельник были закрыты школы. Гражданам советуют избегать массового скопления людей внутри зданий, а многие жители Санторини провели ночь в автомобилях и палатках на улице из-за опасений разрушений.