В Иркутской области банде черных лесорубов вынесли приговор за ущерб на 10 млн рублей

В Иркутской области вынесен приговор организатору и восьми участникам незаконной группы «чёрных лесорубов», которые нанесли ущерб на сумму 10 миллионов рублей, вырубая деревья в Нижнеудинском районе. В соответствии с решением суда, все они были признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Следственные действия, которые привели к задержанию преступников, проводились Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, пишет «МВД Медиа».
Как уточнили в пресс-службах ГУ МВД по региону и областной прокуратуры, восемь обвиняемых попали в поле зрения оперативников в августе 2022 года. Через некоторое время был установлен и задержан ещё один соучастник. Полицейские выяснили, что мужчины промышляли незаконными рубками с мая 2021 года. Между участниками были чётко распределены обязанности: один фигурант руководил криминальным бизнесом, трое занимались валкой леса, трое исполняли роль чокеровщиков, один являлся водителем, а ещё один следил за окружающей обстановкой в момент совершения преступлений.
При дальнейшем разбирательстве было установлено, что вместе с ними нелегальной валкой деревьев занимались ещё 10 человек. Ранее им уже были вынесены обвинительные приговоры и назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов.
В общей сложности члены группы незаконно вырубили более 930 кубометров деревьев. Причинённый ими ущерб превысил 10 млн рублей. На имущество фигурантов общей стоимостью почти 7,5 млн рублей был наложен арест.
Нижнеудинский городской суд, изучив материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 260 УК РФ, объявил организатору группы 8 лет в исправительной колонии общего режима с наложением штрафа в размере 1 млн рублей. Кроме того, ему на два с половиной года было запрещено заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины. Остальным восьми участникам группы были назначены сроки лишения свободы от 2 до 5 лет с отбыванием в различных учреждениях. Также на имущество осуждённых, стоимостью около 7,5 миллиона рублей, был наложен арест для компенсации ущерба.