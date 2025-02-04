В Иркутской области банде черных лесорубов вынесли приговор за ущерб на 10 млн рублей

Как уточнили в пресс-службах ГУ МВД по региону и областной прокуратуры, восемь обвиняемых попали в поле зрения оперативников в августе 2022 года. Через некоторое время был установлен и задержан ещё один соучастник. Полицейские выяснили, что мужчины промышляли незаконными рубками с мая 2021 года. Между участниками были чётко распределены обязанности: один фигурант руководил криминальным бизнесом, трое занимались валкой леса, трое исполняли роль чокеровщиков, один являлся водителем, а ещё один следил за окружающей обстановкой в момент совершения преступлений.