Крысы продолжают терроризировать жителей Астаны

Дезинфекция и дератизация производятся за счет жильцов. Каждый выезд специалистов в девятиэтажный дом обходится жильцам в 15 тыс. тенге, но за раз от грызунов не избавиться. Нужно не меньше месяца по времени, больше 10 кг яда и 60 липучек.