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Крысы продолжают терроризировать жителей Астаны

Жители столицы Казахстана жалуются на грызунов, которых встречают в своих квартирах и на улицах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

С начала года в сервисы eOtinish и iKomek с жалобами на крыс обратились свыше 40 столичных семей. Чаще всего с грызунами сталкивались жители столичных районов Нура, Есиль и Алматы. Так называемые поселения грызунов образовались на левом берегу, преимущественно на центральных улицах и близ новых жилых комплексов, передает «24 kz».

Со слов жильцов новостройки по проспекту Туран, крысы ведут себя вполне вольготно. Они не боятся света и не прячутся от прохожих.

Дезинфекция и дератизация производятся за счет жильцов. Каждый выезд специалистов в девятиэтажный дом обходится жильцам в 15 тыс. тенге, но за раз от грызунов не избавиться. Нужно не меньше месяца по времени, больше 10 кг яда и 60 липучек.

И тем не менее нашествие крыс в Астане прогнозируют работники СЭС и компаний по дезинфекции. Очередное увеличение популяции грызунов в городе ожидают к началу весны.