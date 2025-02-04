Жильцы красноярского дома получат компенсации после опасного ремонта крыши

Подрядчиком выступила организация ООО «СФ Стройтрест». Ее представители не уложились в сроки и не сделали то, что было запланировано. Старая кровля была демонтирована, а новая не успела появиться. Место работ было захламлено строительным мусором. Его просто прикрыли дешевым синтетическим низкокачественным полотном.