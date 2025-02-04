Жильцы красноярского дома получат компенсации после опасного ремонта крыши

Ремонт крыши пятиэтажки по Красномосковской в Красноярске закончился уголовным делом. Об этом 3 февраля рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В ведомстве поделились подробностями. Многоэтажка давно нуждалась в капитальном ремонте. После жалоб жильцов в 2024 году начались работы по восстановлению крыши в рамках региональной программы капремонта.
Подрядчиком выступила организация ООО «СФ Стройтрест». Ее представители не уложились в сроки и не сделали то, что было запланировано. Старая кровля была демонтирована, а новая не успела появиться. Место работ было захламлено строительным мусором. Его просто прикрыли дешевым синтетическим низкокачественным полотном.
При первом же сильном дожде вода попала в квартиры и затопила их. Ущерб жильцам был оценен в полтора миллиона рублей.
После вмешательства прокуратуры работы на крыше были завершены. Руководство подрядной организации привлекли к административной ответственности за нарушения в области строительства. Помимо этого, после прокурорской проверки было заведено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Подрядчик заключил с пострадавшими жильцами соглашение о добровольном возмещении части нанесенного ущерба — 340 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд в интересах еще одного собственника жилья, повреждения в котором из-за некачественного ремонта крыши составляют 570 тысяч рублей. Выплата компенсаций взята на прокурорский контроль.