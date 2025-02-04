В Красноярском крае при пожарах погибли два человека

Так, в с. Сахапта Назаровском районе при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло 3 февраля в дневное время в доме на 6 кв. м из-за неосторожности при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.