В Красноярском крае при пожарах погибли два человека

За сутки в Красноярском крае был потушен 21 пожар. В огне погибли два человека.
Так, в с. Сахапта Назаровском районе при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло 3 февраля в дневное время в доме на 6 кв. м из-за неосторожности при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Помимо этого, вечером в п. Манзя Богучанского района загорелся двухквартирный дом. При тушении было обнаружено тело пожилой женщины. Огонь потушили в 23:56 на площади 50 кв. м. Предварительно известно, что пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.