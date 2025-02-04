За три года в Казахстане обнаружили более 700 схронов с оружием — МВД

. В ведомстве сообщили, что в начале этого года на окраине Шымкента, недалеко от кладбища, был обнаружен схрон оружия, состоящий из четырех гладкоствольных ружей и боеприпасов, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий. В Костанайской области в подвале дома у ранее судимого местного жителя изъяли три автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.