За три года в Казахстане обнаружили более 700 схронов с оружием — МВД

Как отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, во время массовых беспорядков было похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия. Почти в половине случаев принадлежность оружия установлена.
«За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенных в период январских событий», — сказал Алекешев.
Он также отметил, что регистрационные номера 6765 изъятых единиц оружия были умышленно стерты и по ним проводятся соответствующие экспертизы для идентификации.
. В ведомстве сообщили, что в начале этого года на окраине Шымкента, недалеко от кладбища, был обнаружен схрон оружия, состоящий из четырех гладкоствольных ружей и боеприпасов, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий. В Костанайской области в подвале дома у ранее судимого местного жителя изъяли три автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.