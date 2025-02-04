«Автоаферистку» осудили в Приморье

Как рассказали в объединенной системе судебной системы Приморья, женщина предлагала свои «услуги» по предоплате, но после получения денег попросту исчезала. Первой ее жертвой стал мужчина, решивший приобрести Toyota Carina. Он согласился на условия и перевел 290 000 рублей в качестве полной предоплаты. Однако автомобиль так и не получил — деньги мошенница потратила на собственные нужды.