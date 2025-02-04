В Башкирии трое подростков попали в больницу с тяжелым отравлением.

Трое подростков попали в больницу с тяжелым отравлением. Об этом сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Стерлитамаку полковник внутренней службы Александр Солдатов на рабочей встрече в администрации города, посвященной проблеме употребления несовершеннолетними сильнодействующих лекарственных средств без назначения врача.
По его словам, в интернете появляются тревожные сообщения о том, что неизвестные обучают подростков, как использовать безрецептурные препараты для одурманивания.
Так, один из случаев отравления произошел 6 января. В детскую больницу города был доставлен 15-летний подросток с признаками алкогольного и наркотического опьянения в тяжелой степени тяжести. Всему виной — таблетки и алкоголь. В отношении законного представителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 20.22 КоАП РФ («нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»).
Второй инцидент произошел 15 января: в одной из аптек города продали рецептурный лекарственный препарат без рецепта, что привело к доставлению в больницу двоих 16-летних подростков с тяжелым отравлением. Парни злоупотребили количеством таблеток. Факт продажи подтвердился товарным чеком и видеозаписью, изъятой из аптеки. На данный момент продолжается проверка, фармацевту грозит административный протокол по ст. 14.4.2 КоАП РФ («нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»).
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, участниками совещания согласовали перечень совместных действий по профилактике отравления подростков лекарственными препаратами. Было предложено провести проверки аптечных сетей на факт возможной продажи несовершеннолетним рецептурных препаратов, которые они используют не по назначению, провести в школах беседы с родителями на эту тему, представителям аптечных сетей проинформировать всех фармацевтов о юридических последствиях.