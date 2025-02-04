В Башкирии трое подростков попали в больницу с тяжелым отравлением.

Так, один из случаев отравления произошел 6 января. В детскую больницу города был доставлен 15-летний подросток с признаками алкогольного и наркотического опьянения в тяжелой степени тяжести. Всему виной — таблетки и алкоголь. В отношении законного представителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 20.22 КоАП РФ («нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»).