Главаря банды черных лесорубов приговорили к 8 годам колонии в Иркутской области

Организатору и восьми участникам банды черных лесорубов вынесли приговор за вырубку деревьев на 10 млн рублей в Иркутской области. Всего в группе состояло порядка 20 человек. Ранее 10 из них получили сроки от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Об этом рассказали в региональных МВД и прокуратуре.