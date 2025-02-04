Главаря банды черных лесорубов приговорили к 8 годам колонии в Иркутской области

Организатору и восьми участникам банды черных лесорубов вынесли приговор за вырубку деревьев на 10 млн рублей в Иркутской области. Всего в группе состояло порядка 20 человек. Ранее 10 из них получили сроки от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Об этом рассказали в региональных МВД и прокуратуре.
В поле зрения оперативников лесорубы попали в 2022 году. Полицейские выяснили, что мужчины промышляли незаконной лесозаготовкой с мая 2021-го. Между участниками ОПГ были четко распределены обязанности: один из них руководил криминальным бизнесом, трое занимались валкой леса, трое исполняли роль чокеровщиков (работники, подцепляющие к трактору срубленные деревья-хлысты — прим. ред.), один являлся водителем, а ещё один следил за обстановкой в момент совершения преступлений.
Всего преступники вырубили и присвоили более 930 кубометров деревьев. На их имущество общей стоимостью почти 7,5 млн рублей наложили арест.
Нижнеудинский городской суд с учетом мнения прокурора, приговорил главаря ОПГ к 8 годам в колонии общего режима. Также он обязан выплатить миллионный штраф и в течение 2,5 лет не сможет заниматься работой, связанной с заготовкой и переработкой древесины. Его подельникам назначили от 2 до 5 лет в колониях общего и строгого режима.
Напомним, жителя Иркутской области приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за публичное оправдание терроризма в соцсетях. Он распространял сообщения с призывом помогать Вооруженным Силам Украины. Осужденного лишили воинского звания «старший лейтенант» и специальных званий «капитан юстиции» и «майор внутренней службы».