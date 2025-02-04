В ГД предложили ввести наказание за кражу икон после случая в Челябинске

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 164 УК РФ и ужесточить наказание для тех, кто пошёл на кражу икон. За это хотят назначать принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф до полумиллиона рублей. Если же хищение совершалось группой лиц по предварительному сговору, срок заключения может вырасти до 15 лет.