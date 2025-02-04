В ГД предложили ввести наказание за кражу икон после случая в Челябинске

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили выделить в отдельный состав преступления кражу икон и других предметов, предназначенных для богослужений, после случая в Челябинске. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ и в Верховный суд, сообщили в пресс-службе партии.
Парламентарии предлагают внести изменения в статью 164 УК РФ и ужесточить наказание для тех, кто пошёл на кражу икон. За это хотят назначать принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф до полумиллиона рублей. Если же хищение совершалось группой лиц по предварительному сговору, срок заключения может вырасти до 15 лет.
Напомним, в начале января в Челябинске украли из храма столетнюю икону Божьей Матери и две литографии — Спасителя и Оптинских старцев. Слуцкий назвал это «грубым оскорблением чувств верующих».
«Но вот судить задержанных преступников будут за хищение предметов, имеющих особую культурную или историческую ценность, ведь специального состава для таких злодеяний в нашем Уголовном кодексе просто нет. Это в корне неверно — ставить в один ряд намоленные иконы с полотнами великих живописцев», — заявил председатель ЛДПР.
В настоящее время хищение икон могут квалифицировать как обычную кражу, если экспертиза не подтверждает их особую историческую и культурную ценность. В ЛДПР считают, что ужесточение наказания позволит защитить не только церковное имущество, но и чувства верующих.