В пяти муниципалитетах Башкирии зафиксировали самую низкую смертность

В Башкирии за 11 месяцев 2024 года скончались 46 958 человек. Смертность в республике выросли на восемь процентов. По данным Башстата, показатель смертности на 1 000 человек в регионе достиг 12,6.
Самая низкая смертность отмечена в Уфимском районе. Там показатель находится на уровне 9,2. А вот антилидером стал Бижбулякский район Башкирии, где показатель достиг 19,9.
Также низкие показатели зафиксированы в Уфе (10), Октябрьском (10,6), Нефтекамске (10,6), Стерлитамаке (10,8), и Бурзянском районе (10,3).
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