ЕС отредактировал обоснование санкций против Абрамовича

The Jerusalem Post пишет, что первая формулировка была исключена. Изменения в санкционные документы были внесены 27 января 2025 года. Это было сделано на основании постановления Европейского суда общей юрисдикции от декабря 2023 года. В том решении суд отклонил довод Совета ЕС о связи господина Абрамовича с российскими лицами «ответственными за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».