Пожарные спасли 5 человек из горящей квартиры в Иркутске

Пожар произошел в доме на бульваре Рябикова в Иркутске. Один из жильцов проснулся ночью от запаха гари. Комната была заполнена плотным дымом. Мужчина понял — горит его квартира. К счастью, он смог выйти в подъезд и постучать в дверь соседки. Та позвонила спасателям и предупредила других об опасности. Благодаря действиям сибирячки, 25 человек успели самостоятельно выбраться на улицу.