Пожарные спасли 5 человек из горящей квартиры в Иркутске

Пожар произошел в доме на бульваре Рябикова в Иркутске. Один из жильцов проснулся ночью от запаха гари. Комната была заполнена плотным дымом. Мужчина понял — горит его квартира. К счастью, он смог выйти в подъезд и постучать в дверь соседки. Та позвонила спасателям и предупредила других об опасности. Благодаря действиям сибирячки, 25 человек успели самостоятельно выбраться на улицу.
— Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух мужчин 41 года и 42 лет, женщин 44 и 60 лет, получивших ожоги и отравление угарным газом. Их передали бригаде скорой медицинской помощи. Еще один спасенный мужчина отказался от госпитализации, — рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, причиной случившегося стало короткое замыкание электросети.
Огонь на 4 «квадратах» тушили 19 пожарных с помощью 5 единиц техники.