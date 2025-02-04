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Пожарные спасли 5 человек из горящей квартиры в Иркутске

Двое мужчин и две женщины попали в больницу, еще один спасенный сибиряк от госпитализации отказался.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар произошел в доме на бульваре Рябикова в Иркутске. Один из жильцов проснулся ночью от запаха гари. Комната была заполнена плотным дымом. Мужчина понял — горит его квартира. К счастью, он смог выйти в подъезд и постучать в дверь соседки. Та позвонила спасателям и предупредила других об опасности. Благодаря действиям сибирячки, 25 человек успели самостоятельно выбраться на улицу.

— Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры двух мужчин 41 года и 42 лет, женщин 44 и 60 лет, получивших ожоги и отравление угарным газом. Их передали бригаде скорой медицинской помощи. Еще один спасенный мужчина отказался от госпитализации, — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, причиной случившегося стало короткое замыкание электросети.

Огонь на 4 «квадратах» тушили 19 пожарных с помощью 5 единиц техники.