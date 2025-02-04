В Новосибирской области задержали 11 человек за незаконную рубку леса

По данным следствия, в октябре 2024 года в Искитимском районе группа граждан организовала незаконные вырубки леса, что привело к крупному ущербу лесному фонду страны. 30 января 2025 года в селе Харино были проведены следственные действия, в ходе которых выявлена незаконная рубка.