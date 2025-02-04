Суд арестовал второго солдата ВСУ, убившего жителя Русского Поречного

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать, он также дал признательные показания. Украинские военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании 8 женщин. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.