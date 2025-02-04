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Суд арестовал второго солдата ВСУ, убившего жителя Русского Поречного

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал второго военнослужащего Вооруженных сил Украины, убившего жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: Reuters

По ее словам, СК продолжает устанавливать украинских военнослужащих, причастных к преступлениям в отношении мирных жителей села Русское Поречное Курской области. «В ходе боевых действий в Суджанском районе военнослужащими Вооруженных сил РФ задержан солдат 92-й отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило. По ходатайству следователя главного военного следственного управления СК Ленинский районный суд Курска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Установлено, что Парафило, вооруженный боевым оружием, в декабре 2024 года в составе украинских вооруженных формирований вторгся на территорию Курской области. «20 декабря 2024 года, исполняя приказы своего командира с позывным Антошка, Парафило совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное», — сообщила Петренко. Она уточнила, что в отношении Парафило и командира роты с позывным Антошка расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Р (террористический акт).

Следователи допросили украинского солдата в качестве подозреваемого. «Парафило полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления», — сказала Петренко.

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать, он также дал признательные показания. Украинские военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании 8 женщин. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.

СК