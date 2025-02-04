Бастрыкину доложат о гибели ребенка-инвалида в доме-интернате в Башкирии

Как сообщили в ведомстве, приемная мать мальчика записала видеообращение в социальных сетях председателя СКР и сообщила, что не согласна с ходом установления обстоятельств гибели мальчика. В январе 2022 года тело подростка с множественными повреждениями нашли на территории учреждения.