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Бастрыкину доложат о гибели ребенка-инвалида в доме-интернате в Башкирии

Его тело нашли с множественными повреждениями.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета Башкирии Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании гибели в детском доме-интернате 13-летнего подростка-инвалида.

Как сообщили в ведомстве, приемная мать мальчика записала видеообращение в социальных сетях председателя СКР и сообщила, что не согласна с ходом установления обстоятельств гибели мальчика. В январе 2022 года тело подростка с множественными повреждениями нашли на территории учреждения.

«Обратившаяся полагает, что смерть носит криминальный характер. Также заявительница сообщает о возможной причастности сотрудников учреждения к хищению пенсий воспитанников», — прокомментировали в СК.

Региональный Следком расследовал уголовное дело, которое находится в суде. Также здесь расследуют другое дело по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей. Следователи проверят и иные доводы обращения.

Об этом доложит глава СУ СК России по РБ Владимир Архангельский. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.

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