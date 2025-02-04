Бастрыкину доложат о гибели ребенка-инвалида в доме-интернате в Башкирии

Глава Следственного комитета Башкирии Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании гибели в детском доме-интернате 13-летнего подростка-инвалида.
Как сообщили в ведомстве, приемная мать мальчика записала видеообращение в социальных сетях председателя СКР и сообщила, что не согласна с ходом установления обстоятельств гибели мальчика. В январе 2022 года тело подростка с множественными повреждениями нашли на территории учреждения.
«Обратившаяся полагает, что смерть носит криминальный характер. Также заявительница сообщает о возможной причастности сотрудников учреждения к хищению пенсий воспитанников», — прокомментировали в СК.
Региональный Следком расследовал уголовное дело, которое находится в суде. Также здесь расследуют другое дело по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей. Следователи проверят и иные доводы обращения.
Об этом доложит глава СУ СК России по РБ Владимир Архангельский. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.