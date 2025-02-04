На острове Русский загорелся катер, при тушении там пострадал мужчина

В районе посёлка Поспелово на острове Русский произошло возгорание водолазно-рейдового катера, который находился на ремонте. В результате пожара горели матрасы и обшивка судна, а в воздухе стоял густой дым.
«Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из судна идёт дым, а внутри горят матрасы и обшивка. Площадь возгорания составила примерно 6 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Один из мужчин пытался самостоятельно справиться с огнём. В результате он получил травмы из-за воздействия опасных факторов пожара.
Сейчас специалисты МЧС России проводят расследование, чтобы установить причину возгорания и размер ущерба.