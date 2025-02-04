Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове Русский загорелся катер, при тушении там пострадал мужчина

Пожарные потушили возгорание на водолазно-рейдовом катере.

Источник: МЧС РФ

В районе посёлка Поспелово на острове Русский произошло возгорание водолазно-рейдового катера, который находился на ремонте. В результате пожара горели матрасы и обшивка судна, а в воздухе стоял густой дым.

«Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из судна идёт дым, а внутри горят матрасы и обшивка. Площадь возгорания составила примерно 6 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Один из мужчин пытался самостоятельно справиться с огнём. В результате он получил травмы из-за воздействия опасных факторов пожара.

Сейчас специалисты МЧС России проводят расследование, чтобы установить причину возгорания и размер ущерба.

пожары