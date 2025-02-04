В прикамском поселке вновь авария на сетях

В поселке еще 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП отключились линии, в результате около 1,5 тысяч человек остались без света. 2 февраля энергоснабжение было восстановлено. Работы по восстановлению осложняются экстремальными погодными условиями: высота снежного покрова здесь достигает 1,5 метров, а толщина гололедно-изморозевых отложений на проводах — до 10 см в диаметре.