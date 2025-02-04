Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прикамском поселке вновь авария на сетях

Сегодня ночью в поселке Углеуральский (Губахинский округ) произошла новая авария на сетях, обесточившая поселок.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщают «Россети Урал», в 1 час 24 минуты выключилась линия 0,4 киловольт, но уже через полтора часа удалось восстановить энергоснабжение.

«Работы по стабилизации ситуации продолжаются. На месте находятся три бригады, в том числе привлечённые из других территорий», — сказали в компании.

В поселке еще 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП отключились линии, в результате около 1,5 тысяч человек остались без света. 2 февраля энергоснабжение было восстановлено. Работы по восстановлению осложняются экстремальными погодными условиями: высота снежного покрова здесь достигает 1,5 метров, а толщина гололедно-изморозевых отложений на проводах — до 10 см в диаметре.

ЖКХ