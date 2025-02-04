Девушка-подросток погибла в результате нападения акулы в Австралии

«Полиция штата Квинсленд сообщила, что аварийно-спасательные службы были вызваны на остров Брайби, что примерно в 80 км к северу от Брисбена, около 17:00 (10:00 мск) в понедельник, 3 февраля, после сообщений о серьезном инциденте с укусом акулы», — сообщает агентство.
Уточняется, что в результате нападения пострадавшая получила серьезные травмы и впоследствии скончалась от них.
В полиции не разглашают возраст жертвы, хотя Reuters сообщает, что в местных СМИ широко освещается факт, что ей было 17 лет.
29 января в Австралии 12-летний мальчик выжил после нападения акулы. Акула атаковала подростка, когда он плавал в мелководье около бухты Кораблекрушений в окрестностях города Голд-Кост.
Ранее, 29 декабря 2024 года, агентство Reuters сообщило, что на египетском курорте Марса-Алам в результате нападения акулы один турист погиб и еще один пострадал. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев уточнил, что пострадали туристы из Италии.