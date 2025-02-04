Девушка-подросток погибла в результате нападения акулы в Австралии

«Полиция штата Квинсленд сообщила, что аварийно-спасательные службы были вызваны на остров Брайби, что примерно в 80 км к северу от Брисбена, около 17:00 (10:00 мск) в понедельник, 3 февраля, после сообщений о серьезном инциденте с укусом акулы», — сообщает агентство.