Житель Похвистнево получил 13 месяцев колонии за хранение марихуаны

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и оштрафовали на 4 тысячи рублей.