Житель Похвистнево получил 13 месяцев колонии за хранение марихуаны

В мае 2024 года в полицию Похвистнево поступило сообщение о том, что 40-летний местный житель может быть причастен к обороту наркотиков.
У него дома, в шкафу, правоохранители нашли оборудованный парник, откуда изъяли 19 кустов конопли, а также целлофановый пакет с марихуаной массой более 150 граммов.
Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина пояснил, что выращивал наркотики для личного употребления, без цели сбыта. Ему предъявили обвинение по статье ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Похвистневский районный суд вынес приговор: наказание в виде лишения свободы сроком на 13 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.