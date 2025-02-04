Избивший 10 лет назад до смерти мужчину житель Уфы предстанет перед судом

Найти тогда преступника не удалось, однако в 2024 году расследование было вновь начато. Следователям удалось выяснить, что незадолго до гибели у мужчины произошел конфликт со знакомым. Оказалось, что уфимец встретил на улице пару, с которой решил выпить. Во время застолья произошла ссора из-за ревности и новый знакомый жестоко избил мужчину.