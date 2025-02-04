Избивший 10 лет назад до смерти мужчину житель Уфы предстанет перед судом

В Уфе осудят мужчину, избившего своего 35-летнего знакомого до смерти. От правосудия уфимец скрывался 10 лет.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, в мае 2014 года в больницу попал молодой мужчина с тяжелыми травмами. За жизнь уфимца врачи боролись месяц, однако спасти его не удалось.
— По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате осложнений от полученной тупой травмы живота, — пояснили в ведомстве.
Найти тогда преступника не удалось, однако в 2024 году расследование было вновь начато. Следователям удалось выяснить, что незадолго до гибели у мужчины произошел конфликт со знакомым. Оказалось, что уфимец встретил на улице пару, с которой решил выпить. Во время застолья произошла ссора из-за ревности и новый знакомый жестоко избил мужчину.
— В ходе допроса под тяжестью собранных доказательств житель Уфы сознался в причинении телесных повреждений потерпевшему, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего конфликта, — заключили в СК.
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