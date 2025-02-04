Пенсионерку насмерть сбили в Березовском

На пожилую женщину в свердловском городе Березовский вечером 3 февраля наехал 64-летний водитель Daewoo Matiz. Дорожная авария случилась у дома № 131а на улице Ленина, когда женщина-пешеход переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.