Пенсионерку насмерть сбили в Березовском

На пожилую женщину в свердловском городе Березовский вечером 3 февраля наехал 64-летний водитель Daewoo Matiz. Дорожная авария случилась у дома № 131а на улице Ленина, когда женщина-пешеход переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
«Бригадой скорой медицинской помощи 85-летняя женщина доставлена в реанимационное отделение ГАУЗ СО “Березовская ЦГБ”, где в последствии от полученных травм скончалась», — сообщили в региональной ГИБДД.
Установлено, что пенсионерка возвращалась из ближайшего продуктового магазина домой. Со слов водителя, пешеход внезапно начала переходить дорогу, наезда избежать ему не удалось.