Скрывалась от полиции: 22-летняя жительница Хабаровского края оказалась в федеральном розыске

22-летнюю жительницу Амурского района задержали в Железнодорожном районе Хабаровска. Она была объявлена в федеральный розыск после того, как не явилась на судебные заседания. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полиция остановила женщину еще в феврале прошлого года в Краснофлотском районе. При себе у нее были свертки с запрещенным веществом.
«Экспертиза показала, что это наркотик, общий вес — около семи граммов», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Дело направили в суд, но обвиняемая скрылась. Ее объявили в розыск и изменили меру пресечения на заключение под стражу. Недавно ее задержали, сейчас она находится в СИЗО.