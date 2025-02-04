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Скрывалась от полиции: 22-летняя жительница Хабаровского края оказалась в федеральном розыске

В Хабаровске задержали женщину, объявленную в федеральный розыск.

Источник: Комсомольская правда

22-летнюю жительницу Амурского района задержали в Железнодорожном районе Хабаровска. Она была объявлена в федеральный розыск после того, как не явилась на судебные заседания. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полиция остановила женщину еще в феврале прошлого года в Краснофлотском районе. При себе у нее были свертки с запрещенным веществом.

«Экспертиза показала, что это наркотик, общий вес — около семи граммов», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Дело направили в суд, но обвиняемая скрылась. Ее объявили в розыск и изменили меру пресечения на заключение под стражу. Недавно ее задержали, сейчас она находится в СИЗО.