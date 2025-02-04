В Омской области произошел огромный скачок заболеваемости коронавирусом

Примечательно, что в пейзаже циркулирующих вирусов произошел резкий скачок вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, он составил 60,7%. При этом неделей ранее этот показатель был всего 6,7% — меньше практически в 10 раз.
Также сообщается, что в Омской области наблюдаются вирусы гриппа, они составили 21,4%, в том числе вирусы гриппа A — 16,0% и вирусы гриппа В — 5,4%.
Вирусы негриппозной этиологии составили 17,9%, в том числе 12,5% риновирусы, 1,8% коронавирусы (сезонные), 1,8% респираторно-синцитиальные вирусы и 1,8% бокавирусы.
По данным ведомства, в целом показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области составил 49,5 на 10 тыс. населения, что по-прежнему ниже эпидемического порога заболеваемости.