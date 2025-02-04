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В Омской области произошел огромный скачок заболеваемости коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило во вторник, 4 февраля 2025 года, статистику по заболеваемости вирусами в регионе с 27 января по 2 февраля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Примечательно, что в пейзаже циркулирующих вирусов произошел резкий скачок вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, он составил 60,7%. При этом неделей ранее этот показатель был всего 6,7% — меньше практически в 10 раз.

Также сообщается, что в Омской области наблюдаются вирусы гриппа, они составили 21,4%, в том числе вирусы гриппа A — 16,0% и вирусы гриппа В — 5,4%.

Вирусы негриппозной этиологии составили 17,9%, в том числе 12,5% риновирусы, 1,8% коронавирусы (сезонные), 1,8% респираторно-синцитиальные вирусы и 1,8% бокавирусы.

По данным ведомства, в целом показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области составил 49,5 на 10 тыс. населения, что по-прежнему ниже эпидемического порога заболеваемости.

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