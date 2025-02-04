Vulture: бывшая няня сына Нила Геймана подала на него в суд

Также она подала иск против его бывшей жены Аманды Палмер, обвинив ее в том, что она познакомила няню с ним и не предупредила ее о его неподобающем сексуальном поведении. В иске говорится, что Скарлетт Павлович, «по сути, была экономической заложницей Палмера и Геймана». Утверждается, что поведение писателя по отношению к няне «было направлено на принуждение Скарлетт к сексуальным услугам и бесплатному уходу за детьми»: ее «заставили поверить, что если она не выполнит работу и услуги (сексуального характера.— “Ъ”), то ей будет нанесен серьезный вред».