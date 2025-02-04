В Уфе осудят мужчину, до смерти избившего знакомого 10 лет назад

Через 10 лет специалисты повторно изучили материалы дела и установили личность подозреваемого. Тот сознался в преступлении под тяжестью собранных доказательств. Он рассказал, что познакомился с погибшим и его знакомой на улице. Они устроили застолье, но поссорились и произошла драка.