В Уфе осудят мужчину, до смерти избившего знакомого 10 лет назад

В Уфе будут судить местного жителя, который 10 лет назад избил своего знакомого. Тот спустя месяц после избиения скончался в больнице.
Как сообщили в следкоме Башкирии, в мае 2014 года в медицинское учреждение привезли 35-летнего мужчину с различными телесными повреждениями. Однако через месяц он умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за осложнений от полученной тупой травмы живота. Тогда следствию не удалось установить виновника.
Через 10 лет специалисты повторно изучили материалы дела и установили личность подозреваемого. Тот сознался в преступлении под тяжестью собранных доказательств. Он рассказал, что познакомился с погибшим и его знакомой на улице. Они устроили застолье, но поссорились и произошла драка.
Уфимца будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.