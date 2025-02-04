Суд приговорил омича к 8 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Омский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, который ранее был неоднократно судим. Он признан виновным в попытке сбыта наркотиков.
По данным суда, в июне 2024 года мужчина вступил в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотических средств. Связь с сообщниками он поддерживал через мессенджер.
По договоренности он получал адреса тайников с гашишем, фасовал наркотик на мелкие партии и делал новые «закладки» для дальнейшей продажи. Однако его задержали правоохранители, а около 30 граммов наркотика были изъяты.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу.