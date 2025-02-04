Под Екатеринбургом тушат крупный пожар, задействован беспилотник

Как отмечают в МЧС, благодаря усилиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар. Информации о пострадавших не поступало. Для мониторинга обстановки на месте задействован беспилотник, борьбу с огнем ведут 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.