Новосибирский суд закрыл от слушателей процесс над создателем канала «Синий кит»

Подсудимому вменяется в вину три статьи Уголовного кодекса, среди которых ст. 110.1 УК РФ о склонении несовершеннолетнего к самоубийству (ст. 110.1 УК РФ). По версии следствия, имея патологический интерес к смерти других лиц, он создал интернет-канал «Синий кит», пропагандирующий суицид среди детей, и вовлек в него подростка.