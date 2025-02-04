Новосибирский суд закрыл от слушателей процесс над создателем канала «Синий кит»

В первый день слушаний, которые проходят в закрытом режиме, было оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, сообщила пресс-служба Ленинского райсуда.
Подсудимому вменяется в вину три статьи Уголовного кодекса, среди которых ст. 110.1 УК РФ о склонении несовершеннолетнего к самоубийству (ст. 110.1 УК РФ). По версии следствия, имея патологический интерес к смерти других лиц, он создал интернет-канал «Синий кит», пропагандирующий суицид среди детей, и вовлек в него подростка.
Группа смерти, говорится в деле, в 2023 году через онлайн-квесты призывала детей к выполнению заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых было причинение себе телесных повреждений.