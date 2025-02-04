Два пассажирских автобуса и такси столкнулись в ДТП на Компросе в Перми

Такси и два пассажирских автобуса столкнулись в ДТП на Комсомольском проспекте в Перми, сообщили perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс».
Утром 4 февраля в телеграм-каналах было опубликовано видео аварии с участием сразу нескольких автобусов и автомобиля такси. Как сообщали очевидцы, ДТП произошло на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининской неподалёку от автобусной остановки.
«На остановке Екатерининская помяли новый автобус-гармошка», — рассказали очевидцы в одной из публикаций.
На кадрах, снятых на месте аварии, видно, что задняя часть нового автобуса помялась от удара со стоящим поблизости автомобилем такси. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об аварии в МУП «Пермгорэлектротранс». В учреждении рассказали подробности ДТП и сообщили, что изначальное столкновение произошло с другим автобусом, который следовал на начало маршрута пустым.
«Сегодня в 06:10 на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская произошло ДТП между автобусом “Волгабас Сити” и автомобилем такси. Автобус следовал без пассажиров для начала работы на маршруте», — сообщили perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс».
На предприятии также уточнили, что первый автобус следовал на маршрут № 71. После удара с ним автомобиль такси отбросило на автобус-гармошку маршрута № 50, который стоял на остановке. После столкновения на место были вызваны экстренные службы.
Согласно предварительной информации, водитель такси выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Никто из пассажиров автобуса-гармошки не пострадал. Водитель такси получил травмы.