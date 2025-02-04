Два пассажирских автобуса и такси столкнулись в ДТП на Компросе в Перми

На кадрах, снятых на месте аварии, видно, что задняя часть нового автобуса помялась от удара со стоящим поблизости автомобилем такси. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об аварии в МУП «Пермгорэлектротранс». В учреждении рассказали подробности ДТП и сообщили, что изначальное столкновение произошло с другим автобусом, который следовал на начало маршрута пустым.