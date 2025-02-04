В Жигулевске осудили мошенницу, обманувшую пенсионерку на 200 тысяч рублей

В Жигулевске вынесли приговор женщине, которая обманом похитила 200 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что пожилой женщине позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что ее родственнице срочно нужны деньги на лекарства после сложной операции. В телефонный разговор вмешалась якобы сестра потерпевшей, которая, плача, умоляла помочь.
В этот же день к доверчивой пенсионерке приехала незнакомая женщина, которой та передала 200 тысяч рублей. Однако жительница Жигулевска позже выяснила, что с родственницей все в порядке и что ее обманули.
Полицейские быстро нашли мошенницу. Ею оказалась ранее судимая жительница Тольятти. 44-летняя женщина призналась, что действовала по инструкции неизвестного «куратора». Все деньги она перевела на указанный ей счет, оставив себе небольшой процент.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ на три года и три месяца с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, она обязана вернуть потерпевшей украденные 200 тысяч рублей.