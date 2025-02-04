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В Башкирии с начала года сильнее всего подорожала белокочанная капуста

Названы самые подорожавшие с начала года продукты в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Названы самые подорожавшие с начала года продукты в Башкирии. Лидером по росту цен стала белокочанная капуста, которая стоит в среднем теперь 43,32 рубля, что на 5,3% больше, чем было в начале 2025-го.

На втором месте в этом списке оказалась водка. Она выросла в цене на 4,2%, до 789,09 рубля за литр.

Замыкает тройку лидеров картофель. Кило овоща подорожал на 3,8%, до 48,8 рубля, передает Башстат.

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