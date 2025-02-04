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На Дону руководителей строительной фирмы осудили за мошенничество

Приговор в законную силу ещё не вступил.

В Ростовской области за мошенничество осудили руководителей строительной фирмы «Сигма». Об этом рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

На заседании было установлено, что в 2015 году компания приняла на себя обязательства выполнить строительство двух многоквартирных домов в городе Аксае по улице Менделеева.

«Однако обязательства они не выполнили, похитив денежные средства участников долевого строительства в особо крупном размере», — пояснили в ведомстве.

Руководителям назначили наказание в виде лишения свободы на срок в шесть лет и восемь с половиной лет соответственно. Наказание они будут отбывать на территории исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.