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Под Ростовом пожарные потушили гаражный кооператив

В Аксае произошел пожар в гаражном кооперативе.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось в ночь на 4 февраля на улице Вартанова, 2.

По предварительной информации ведомства, гаражный кооператив начал полыхать около полуночи. Дым заполонил близлежащие улицы. Очевидцы сразу же вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь на площади десяти квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось за полчаса.

К счастью, обошлось без пострадавших. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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