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В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 89 детей эвакуировали из здания детского сада в приморском Арсеньеве из-за задымления после короткого замыкания проводки, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня днем на улице Октябрьская произошло короткое замыкание электропроводки в здании детского сада. До приезда огнеборцев администрация учреждения провела эвакуацию 107 человек, в том числе 89 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах.

«Возгорание было ликвидировано на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

По данным главка МЧС, предварительно установлено, что к короткому замыканию привело повреждение проводки при установке домофона в детском саду. По факту происшествия проводится проверка.

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