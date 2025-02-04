В поселке под Екатеринбургом произошел крупный пожар

В ведомстве рассказали, что спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения и в итоге локализовать пожар. Сейчас для мониторинга обстановки на месте задействован беспилотник. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора в зоне ближайшей жилой застройки организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха.
«Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении ведомства.
Санитарные врачи посоветовали жителям не открывать окна, провести влажную уборку, больше пить, отказаться от контактных линз и использовать очки, стараться избегать нахождения на открытом воздухе, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы, а также промывать глаза, нос и горло.