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В поселке под Екатеринбургом произошел крупный пожар

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля, УралПолит.Ru. Сегодня утром в поселке Полеводство на улице Трактористов случился крупный пожар. Возгорание произошло в ангаре на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве рассказали, что спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения и в итоге локализовать пожар. Сейчас для мониторинга обстановки на месте задействован беспилотник. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора в зоне ближайшей жилой застройки организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха.

«Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении ведомства.

Санитарные врачи посоветовали жителям не открывать окна, провести влажную уборку, больше пить, отказаться от контактных линз и использовать очки, стараться избегать нахождения на открытом воздухе, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы, а также промывать глаза, нос и горло.

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