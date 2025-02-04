В поселке под Екатеринбургом произошел крупный пожар

Санитарные врачи посоветовали жителям не открывать окна, провести влажную уборку, больше пить, отказаться от контактных линз и использовать очки, стараться избегать нахождения на открытом воздухе, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы, а также промывать глаза, нос и горло.